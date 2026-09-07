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Царьград

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"Руснефть" увеличит добычу нефти до 5,9 млн тонн в 2026 году

"Руснефть" увеличит добычу нефти до 5,9 млн тонн в 2026 году

"Руснефть" планирует добыть 5,9 млн тонн нефти в 2026 году, из них 3,7 млн тонн из трудноизвлекаемых запасов.

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