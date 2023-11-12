В Иванове две больницы задолжали 46 миллионов рублей поставщикам лекарств и медицинских изделий

Две ивановские больницы выплатили долг перед предпринимателями после предупреждения прокуратуры.В Иванове две больницы задолжали несколько десятков миллионов рублей поставщикам лекарств и медицинских изделий.
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