Артиллеристы группировки «Восток» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области

Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток» выполнили задачи по уничтожению вражеских позиций на Запорожском направлении Специальной военной операции.
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