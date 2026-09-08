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Артиллеристы группировки «Восток» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы группировки «Восток» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области

Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток» выполнили задачи по уничтожению вражеских позиций на Запорожском направлении Специальной военной операции.

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