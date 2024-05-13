Бастрыкин потребовал доклад из-за отказа госпитализировать парализованного бийчанина

Положить в больницу пожилого мужчину удалось только после вмешательства активистов Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки ситуации с пожилым жителем Бийска, которому отказали в госпитализации, сообщает информационный центр ведомства.
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