Бастрыкин потребовал доклад из-за отказа госпитализировать парализованного бийчанина

Положить в больницу пожилого мужчину удалось только после вмешательства активистов Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки ситуации с пожилым жителем Бийска, которому отказали в госпитализации, сообщает информационный центр ведомства.