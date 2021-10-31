Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    От мёртвого осла уши укрошумеры, возможно, получат.Путин назначил По...
  • Елена Бреслова
    вот не пишут, но почему я уверена, что водитель такси мигрант?!Пешехода в состоя...
  • SL
    А можно ли заголовок писать более понятным языком, чем «Е», «Кэ», «Лэ», «Мэ», «Нэ»?Специалисты филиа...

Подорожание проезда в автобусе, ночной бег и актриса - не проститутка: итоги недели

Подорожание проезда в автобусе, ночной бег и актриса - не проститутка: итоги недели

Проезд в уссурийских автобусах подорожает до 35 рублейС 1 ноября 2021 года максимальная стоимость одной поездки в городских маршрутных автобусах составит 35 рублей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх