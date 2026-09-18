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Индонезийский миллиардер покупает 30% Bayan Resources

Индонезийский миллиардер покупает 30% Bayan Resources

Индонезийский предприниматель Анди Шамсуддин Аршад, известный как Haji Isam, договорился через свою компанию Jhonlin Baratama приобрести 30% акций угольной компании Bayan Resources.

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