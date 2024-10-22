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Уважаемые жители Ленинского района!

Уважаемые жители Ленинского района!

Уважаемые жители Ленинского района!Представляем вашему вниманию График проведения встреч руководства Ленинского района с населением на 22 октября 2024 годаЧитать подробнее>>> .

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