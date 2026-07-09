Современный образовательный комплекс в САО построят по индивидуальному проекту

Жители севера Москвы, в районе Кронштадтского бульвара, скоро получат прекрасный подарок: до конца года здесь должны построить новый образовательный комплекс, который объединит начальную школу на 300 учеников и детский сад на 150 малышей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии