Ямское поле
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Ямское поле

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Современный образовательный комплекс в САО построят по индивидуальному проекту

Жители севера Москвы, в районе Кронштадтского бульвара, скоро получат прекрасный подарок: до конца года здесь должны построить новый образовательный комплекс, который объединит начальную школу на 300 учеников и детский сад на 150 малышей.

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