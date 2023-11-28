Вооруженное нападение на трех палестинцев в США возмутило мусульман: «Гнусный акт насилия»

В Соединенных Штатах продолжают фиксировать случаи нападения на палестинцев. В прошлом месяце пожилой мужчина из штата Иллинойс совершил жестокое убийство 6-летнего мальчика палестинского происхождения, матери малыша преступник нанес более десяти ножевых ранений.
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