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В Забайкалье экс-полковник МВД получил условный срок за незаконную слежку

В Забайкалье экс-полковник МВД получил условный срок за незаконную слежку

Экс-полковник полиции, бывший руководящий сотрудник УМВД Забайкальского края признан виновным в незаконном отслеживании телефонных звонков и местоположения абонентов, сообщает региональное УФСБ РФ.

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