Трамп одержал победу на партийных голосованиях в трех штатах

Associated Press сообщает о победе Дональда Трампа на кокусах.Бывший президент США Дональд Трам, который сейчас вновь баллотируется на высшую госдолжность, выиграл на партийном голосовании (кокусах) у своего соперника Никки Хейли сразу в трех штатах.
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