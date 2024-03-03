Трамп одержал победу на партийных голосованиях в трех штатах

Associated Press сообщает о победе Дональда Трампа на кокусах.Бывший президент США Дональд Трам, который сейчас вновь баллотируется на высшую госдолжность, выиграл на партийном голосовании (кокусах) у своего соперника Никки Хейли сразу в трех штатах.