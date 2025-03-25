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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon приближается к релизу с крупным патчем 0.9, добавляя подд...

RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon приближается к релизу с крупным патчем 0.9, добавляя подд...

RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon приближается к релизу с крупным патчем 0.9, добавляя поддержку русского языкаСегодня разработчики из Questline представили самое большое и “самое важное” обновление для ролевой игры от первого лица Tainted Grail: The Fall of Avalon, поделившись также кинематографическим трейлером от студии Unit Image, стоящей за трейлерами Elden… источник.

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