RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon приближается к релизу с крупным патчем 0.9, добавляя подд...

RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon приближается к релизу с крупным патчем 0.9, добавляя поддержку русского языкаСегодня разработчики из Questline представили самое большое и “самое важное” обновление для ролевой игры от первого лица Tainted Grail: The Fall of Avalon, поделившись также кинематографическим трейлером от студии Unit Image, стоящей за трейлерами Elden… источник.
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