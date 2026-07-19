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Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России

Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп призвал конгрессменов-республиканцев добавить Иран в законопроект об ужесточении антироссийских ограничений.

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