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Страны-участницы программы МКС поддержали продление ее эксплуатации на ближайшие семь лет

Страны-участницы программы МКС поддержали продление ее эксплуатации на ближайшие семь лет

Страны-участницы программы МКС поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года, заявили в Национальном управлении США по аэронавтике (NASA).

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