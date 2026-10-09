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Царьград

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MWM: Русские применили против ВСУ оружие, никого не оставившее в живых

MWM: Русские применили против ВСУ оружие, никого не оставившее в живых

Русские военные применили тяжёлую огнемётную систему ТОС-1 «Солнцепек» против скопления подразделений ВСУ в районе Красного Лимана — об этом пишет MWM.

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