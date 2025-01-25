Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Полищук
    Да, такой уж менталитет у некоторых хамелеонов. А нам, русским, тоже надо бы доброту наших сердец сбалансировать знан...В ожидании душных...
  • Александр24
    Абсолютно один в один так было и с "беженцами" у нас в Калуге. Очень возмущались, что их поселили в пионерлагерь. Пья...Ждуны Донбасса
  • Гулька
    На всей территории Украины после 1991 года, и Донбасс не исключение, самыми ускоренными методами насаждалось бандеров...Ждуны Донбасса

Соседи толпой избили 12-летнего мальчика. Мать мчалась со всех ног: "Когда увидела сына, была в шоке"

Соседи толпой избили 12-летнего мальчика. Мать мчалась со всех ног: "Когда увидела сына, была в шоке"

Царьград Фото: Царьград Соседи в общежитии толпой избили 12-летнего мальчика, который вступился за деда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ляшенко
&quot;История 12-летнего Кости Калинина из Бурятии, который вступился за своего дедушку, в 2021 году прогремела на весь регион.&quot; Но аноним по кличке &quot;Царьград&quot;, ввиду скудного воображения, снова постит эту &quot;новость&quot; с какой другой, кроме меркантильной, целью? Вам суки из &quot;Новости, события, факты&quot; мало или неизвестны текущие события нашей жизни или в отключке, и только выходите из запоя? 😡Удавитесь, шелкопёры!!!
Ответить
4 час.
лл
лина любимцева
КАК руки и ноги поднялись на 12-летнего мальчика?!! ТВАРИ!!!  Это так допиться, что потерять всякий человеческий вид...
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх