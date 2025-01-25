Соседи толпой избили 12-летнего мальчика. Мать мчалась со всех ног: "Когда увидела сына, была в шоке"

Александр Ляшенко

"История 12-летнего Кости Калинина из Бурятии, который вступился за своего дедушку, в 2021 году прогремела на весь регион." Но аноним по кличке "Царьград", ввиду скудного воображения, снова постит эту "новость" с какой другой, кроме меркантильной, целью? Вам суки из "Новости, события, факты" мало или неизвестны текущие события нашей жизни или в отключке, и только выходите из запоя? 😡Удавитесь, шелкопёры!!!