СМИ Ирана одобрительно реагирует на прилёт ракеты РФ на востоке Польши Иран решительно и не оглядываясь на мнения третьих стран наносит удары по целям в регионе, т.
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СМИ Ирана одобрительно реагирует на прилёт ракеты РФ на востоке Польши Иран решительно и не оглядываясь на мнения третьих стран наносит удары по целям в регионе, т.
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