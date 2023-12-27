Актриса Лидия Федосеева-Шукшина высказала свое мнение в отношении скандала, который разразился вокруг мероприятия, организованного Настей Ивлеевой.
Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к гостям вечеринки Насти Ивлеевой
Комментарии
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Светлана Путря
Да! Садом и Гемора!
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13 час.
Александр Глущенко
Господии ! В своей -то семье разобраться не может , а туда же.. Да и сама не лучше.. Пусть вспомнит последнее "замужество", скандальных дочерей и бестолковых внуков.. А жопников -говномесов Россия сама накажет .
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13 час.
Николай Гончаров
"Она заявила, что не собирается осуждать кого-либо, но предупредила, что Ивлееву и остальным участникам вечеринки могут грозить неприятные последствия" - т.е. она не осуждает... Т.е. она на стороне этих мразей
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11 час.
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