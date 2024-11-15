Трамп предложил кандидатуру на пост министра внутренних дел

Выдвижение губернатора штата Северная Дакота Дага Бургума на пост министра внутренних дел анонсировал вновь избранный президент США Дональд Трамп 14 ноября в ходе выступления на торжественном вечере организации «Институт политики „Америка прежде всего“».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии