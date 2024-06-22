С начала года из России выслали более 30 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное законодательство

Юрий Горемыкин

Хорошо. Нам конечно пускать, более того - приглашать мигрантов к нам на работу можно и даже иногда нужно. Но необходимо убрать финансовые условия замены коренного нашего населения мигрантами, ни под каким видом ни в коем случае не давать мигрантам и тем более приехавшим их членам семьи наше гражданство ни приехавшим, ни родившимся уже в России.Необходимо тщательно проверить законность выданного мигрантам российского гражданства хотя бы за пять последних лет и быстренько без проволочек лишить нашего гражданства тех кто хоть как нибудь что то нарушил.. А если приехали семьи мигрантов то предоставление им всех государственных услуг: содержание детей в детском саду, обучение в школе, гимназии, лицее, колледже, прием и лечение в поликлинике, больнице, женской или детской консультации, в роддоме должны быть для мигрантов и членов их семей ТОЛЬКО на платной основе. Ну и само собой ни каких материнских капиталов, бесплатных квартир, льготных ипотек, участков земли и каких либо государственных выплат включая российские пенсии. А диаспоры национальные не проживающих на территории России национальностей вообще должны быть запрещены, их создание и деятельность должны стать уголовным преступлением.Вполне достаточно наличие в России Посольств и Консульств разных стран.