Театр абсурда
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Театр абсурда

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С начала года из России выслали более 30 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное законодательство

С начала года из России выслали более 30 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное законодательство

Не знаю, как вы, я, например, лично на себе ощутил последствия оттока мигрантов. Первые трудности возникли, когда мне понадобилось вызвать яндекс-такси.

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Комментарии
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Юрий Горемыкин
Хорошо. Нам конечно пускать, более того - приглашать мигрантов к нам на работу можно и даже иногда нужно. Но необходимо убрать финансовые условия замены коренного нашего населения мигрантами, ни под каким видом ни в коем случае не давать мигрантам и тем более приехавшим их членам семьи наше гражданство ни приехавшим, ни родившимся уже  в России.Необходимо тщательно проверить законность выданного мигрантам российского гражданства хотя бы за пять последних лет и быстренько без проволочек лишить нашего гражданства тех кто хоть как нибудь что то нарушил.. А если приехали семьи мигрантов то предоставление им всех государственных услуг: содержание детей в детском саду, обучение в школе, гимназии, лицее, колледже, прием и лечение в поликлинике, больнице, женской или детской консультации, в роддоме должны быть для мигрантов и членов их семей ТОЛЬКО на платной основе. Ну и само собой ни каких материнских капиталов, бесплатных квартир, льготных ипотек, участков земли и каких либо государственных выплат включая российские пенсии. А диаспоры национальные не проживающих на территории России национальностей вообще должны быть запрещены, их создание и деятельность должны стать уголовным преступлением.Вполне достаточно наличие в России Посольств и Консульств разных стран.
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12 час.
igor laptev
мало, бля!
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12 час.
igor laptev
вот-вот и как же всё это осуществить?
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12 час.

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