В Геленджике пройдет III Международный фудтех-форум INNOFOOD

ГЕЛЕНДЖИК, 29 марта, ФедералПресс. С 7 по 8 октября этого года на площадке культурно-делового центра «Геленджик Арена» пройдет форум инновационных технологий в пищевой промышленности и сельском хозяйстве INNOFOOD 2024.
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