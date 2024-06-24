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Удобрение кефиром: какие растения любят его и как поливать

Удобрение кефиром: какие растения любят его и как поливать

Удобрение кефиром: какие растения любят его и как поливать Алёна ЮрьеваКефир, помимо своих диетических свойств, также может быть полезным для растений благодаря содержанию в нем полезных микроэлементов и бактерий.

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