В Барнауле на сутки отключат горячую воду для подключения теплосетей. Список адресов

Необходимые работы пройдут в Центральном районе города В Центральном районе Барнаула у части потребителей отключат горячую воду для ввода в эксплуатацию тепловых сетей после их плановой замены, сообщает СГК в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии