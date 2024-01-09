На уборку Тулы 9 января выйдут около 200 единиц техники "Спецавтохозяйства"

Сегодня, 9 января, в Туле продолжатся уборка дорог и тротуаров, подземных и наземных пешеходных переходов, остановок, обработка противогололедными материалами, сбор летучего мусора, сообщила пресс-служба администрации города.
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