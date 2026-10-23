Театральная сфера в России сегодня вышла на новый этап своего развития: заметен рост интереса зрителя к региональным театрам, на новые постановки — ажиотаж на покупку билетов, труппы на гастролях встречают овациями как в столице (где провинциальные театры можно увидеть все чаще в рамках различных фестивалей), так и в других регионах.