Театральная сфера в России сегодня вышла на новый этап своего развития: заметен рост интереса зрителя к региональным театрам, на новые постановки — ажиотаж на покупку билетов, труппы на гастролях встречают овациями как в столице (где провинциальные театры можно увидеть все чаще в рамках различных фестивалей), так и в других регионах.
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