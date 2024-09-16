В США высоко оценили работу Секретной службы после стрельбы у гольф-клуба Трампа

Секретная служба Соединенных Штатов качественно отреагировала на сообщение о стрельбе в гольф-клубе, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп, заявил РЕН ТВ политолог, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен.