В США высоко оценили работу Секретной службы после стрельбы у гольф-клуба Трампа

Секретная служба Соединенных Штатов качественно отреагировала на сообщение о стрельбе в гольф-клубе, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп, заявил РЕН ТВ политолог, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен.
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