«Росэнергоатом»: Киев не отказался от планов захвата ЗАЭС

Украина третий месяц не наносит удары по периметру Запорожской АЭС (ЗАЭС), однако это не означает, что киевский режим отказался от плана силового захвата станции, заявил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Украина третий месяц не наносит удары по периметру Запорожской АЭС (ЗАЭС), однако это не означает, что киевский режим отказался от плана силового захвата станции, заявил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
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