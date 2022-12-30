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Игорь Семшов: «Россия на ЧМ-2022 вышла бы из группы, учитывая, что Хорватия прошла так далеко. Дальше – как сложилось бы»

Игорь Семшов: «Россия на ЧМ-2022 вышла бы из группы, учитывая, что Хорватия прошла так далеко. Дальше – как сложилось бы»

Игорь Семшов считает, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ-2022. – Есть мнение, что Россия выступила бы на ЧМ примерно так же, как Катар.

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