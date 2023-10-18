Сорокин признан второй звездой дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвала трёх звёзд игрового дня. Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин в матче с «Аризона Койотс» совершил 14 спасений, не пропустив ни одной шайбы.
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