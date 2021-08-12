Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oddy Rash
    Напомнило старый анекдот об умирающем Абраме. Лежит Абрам на смертном ложе, семья собралась около него. Абрам мутне...На Украине решили...
  • Wladimir Соснин
    добилась черной дыры куда легко спускать деньги и наверное не забывать про себя кто ответственен за это?Чего Россия добил...
  • GriG Ms
    О как мандаунные угорелки ЛДНРовцев нагинали , а в конце вдруг ВСУшных тормознули парни с ЧВК с фильма Турист про ЦАР"Солнцепёк"

Появляются подробности, связанные с авиакатастрофой Ми-8 на Камчатке

Появляются подробности, связанные с авиакатастрофой Ми-8 на Камчатке

Появляются подробности, связанные с падением вертолёта с пассажирами на Камчатке. Винтокрылая машина следовала из административного центра региона – Петропавловска-Камчатского в район Курильского озера в Усть-Большерецком районе полуострова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх