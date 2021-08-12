Появляются подробности, связанные с авиакатастрофой Ми-8 на Камчатке

Появляются подробности, связанные с падением вертолёта с пассажирами на Камчатке. Винтокрылая машина следовала из административного центра региона – Петропавловска-Камчатского в район Курильского озера в Усть-Большерецком районе полуострова.
Появляются подробности, связанные с падением вертолёта с пассажирами на Камчатке. Винтокрылая машина следовала из административного центра региона – Петропавловска-Камчатского в район Курильского озера в Усть-Большерецком районе полуострова.
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