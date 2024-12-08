Интересная жизнь с Vera Star Его до сих пор считают легендой и гением. Но это пожалуй преувеличение.
Выдающийся алкоголик: так ли гениален был Владимир Высоцкий, как принято считать?
Комментарии
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николай лейчинский
Как бы то не было : Владимир Высоцкий был и будет почитаем моим поколением , как гениальный ... А , про "аффторское" откровение забудем через минуту . Занавес ...
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4 час.
Алексей Тан
Время "застоя".. НАВЯЗЫВАНИЕ вся и всего... еврее-коммуняшной власти... своих "авторов", писателей, и т. д... своей еврее-комуняшной идеологии!... ВО ВСЁМ!!!.... и Владимир Семёнович Высоцкий.... ДА! он был РАКОМ.... НО!, Он был раком на БЕЗРЫБЬЕ.
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4 час.
лл
лина любимцева
Гениальный алкаш и наркоман из грязной подворотни... Что там в нем было такого "великого"? Не понимаю... Ни внешне, ни роли, ни песни... все дрянь...
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58 мин.
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