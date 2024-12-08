Выдающийся алкоголик: так ли гениален был Владимир Высоцкий, как принято считать?

николай лейчинский Как бы то не было : Владимир Высоцкий был и будет почитаем моим поколением , как гениальный ... А , про "аффторское" откровение забудем через минуту . Занавес ...

Алексей Тан Время "застоя".. НАВЯЗЫВАНИЕ вся и всего... еврее-коммуняшной власти... своих "авторов", писателей, и т. д... своей еврее-комуняшной идеологии!... ВО ВСЁМ!!!.... и Владимир Семёнович Высоцкий.... ДА! он был РАКОМ.... НО!, Он был раком на БЕЗРЫБЬЕ.