Парламентская газета

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Ветеранам боевых действий могут дать льготу на посещение кино и музеев

Ветеранам боевых действий могут дать льготу на посещение кино и музеев

В России предложили включить ветеранов боевых действий в список льготников, которым даются бесплатно или со скидкой посещения платных спектаклей, концертов, выставок, кино- и видеопоказов, а также иных мероприятий, проводимых организациями культуры.

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