«Брянск» одержал победу над прямым конкурентом по борьбе за плей-офф НМХЛ

Состоялся матч между хоккейным клубом «Брянск» и подольским «Хорсом». Встреча прошла под сводами Ледового дворца Володарского района в Брянске, в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.
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