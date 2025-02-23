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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

«Брянск» одержал победу над прямым конкурентом по борьбе за плей-офф НМХЛ

«Брянск» одержал победу над прямым конкурентом по борьбе за плей-офф НМХЛ

Состоялся матч между хоккейным клубом «Брянск» и подольским «Хорсом». Встреча прошла под сводами Ледового дворца Володарского района в Брянске, в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

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