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Эксперт Бабиков посоветовал откладывать деньги сразу после зарплаты

Эксперт Бабиков посоветовал откладывать деньги сразу после зарплаты

Привычка откладывать деньги в конце месяца может оказаться главной причиной отсутствия сбережений. Такой подход часто приводит к тому, что к моменту получения следующей зарплаты средств у человека уже нет, рассказал финансовый эксперт Андрей Бабиков.

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