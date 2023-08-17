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Эрик Гордон вколотил сверху с сопротивлением в матче против Аргентины

Эрик Гордон вколотил сверху с сопротивлением в матче против Аргентины

Защитник «Финикса» и сборной Багамских островов Эрик Гордон продемонстрировал атлетизм в матче предварительной квалификации к Олимпиаде-2024 против Аргентины (101:89).

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