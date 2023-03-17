Красное сухое вино: польза и вред для организма

В жарких южных станах есть традиция: ежедневно выпивать за обедом по бокалу красного сухого вина. Употребляющие таким образом алкогольный напиток люди утверждают, что в умеренных количествах красное сухое вино даже полезно для человека.
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