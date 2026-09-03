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stroim21

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Личный опыт: как «ленивые» грядки изменили мой огород и отношение к даче

Личный опыт: как «ленивые» грядки изменили мой огород и отношение к даче

Когда я впервые услышала о том, что можно получать отличный урожай без ежегодной перекопки и изнурительной борьбы с сорняками, то, честно говоря, отнеслась к этой идее с изрядной долей скепсиса.

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