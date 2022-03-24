Влияет ли полная луна на поведение человека?

Правда ли, что в полнолуние происходит больше несчастных случаев, преступлений, передозировок наркотиками, посещений палаты скорой помощи, госпитализаций и самоубийств? Это природное явление происходит раз в 29,53 дней, или примерно раз в месяц.
Правда ли, что в полнолуние происходит больше несчастных случаев, преступлений, передозировок наркотиками, посещений палаты скорой помощи, госпитализаций и самоубийств? Это природное явление происходит раз в 29,53 дней, или примерно раз в месяц.
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