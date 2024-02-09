Полицейскими в Луганской Народной Республике задержан мужчина, совершивший разбой с незаконным проникновением в жилище

В дежурную часть ОМВД России «Октябрьский» обратилась гражданка 1935 г.р. с заявлением о том, что неустановленное лицо под угрозой применения предмета, по внешнем признакам похожего на пистолет, проникло в квартиру по месту ее жительства и завладело денежными средствами.
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