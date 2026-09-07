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Царьград

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Ворон: В августе уничтожено более 80 пунктов управления ВСУ

Ворон: В августе уничтожено более 80 пунктов управления ВСУ

Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили более 80 пунктов управления БПЛА ВСУ в августе, следя за изменениями местности.

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