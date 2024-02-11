Ротенберг об отказе хоккеистов сборной России от медалей: нам скандалы не нужны

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился размышлениями о решении хоккеистов юниорской сборной России (U18) в полном составе отказаться от медалей юниорского турнира "Кубок Будущего – 2024" после поражения от белорусских сверстников из-за недовольства судейством в финальном поединке.