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Царьград

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Венгрия решила избавиться от русских дипломатов. В МИД России предупредили: Будет больно

Венгрия решила избавиться от русских дипломатов. В МИД России предупредили: Будет больно

Венгрия решила избавиться от 10 русских дипломатов и высылает их из страны. В МИД России отреагировали незамедлительно.

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