Петербурженке пришлось перенести свадьбу из-за платья с AliExpress

Девушка решила сэкономить и заказала платье на китайском маркетплейсе, потому что похожее платье в местном магазине стоило ~100,000 рублей, а весь бюджет свадьбы составлял 250,000 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Fishki.net - Сайт хорошего настроения302 подписчика
Свежие комментарии
- Судьи, прокуроры ...
- С Семь раз обманул ...
- А Блогерша продала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым