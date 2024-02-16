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ФРГ прибегнет ко всем способам для передачи доходов от активов России Киеву

ФРГ прибегнет ко всем способам для передачи доходов от активов России Киеву

Из заключенного между Германией и Украиной соглашения о гарантиях безопасности следует, что германское правительство намеревается использовать все законные пути для передачи доходов от российских активов Киеву.

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