ФРГ прибегнет ко всем способам для передачи доходов от активов России Киеву

Из заключенного между Германией и Украиной соглашения о гарантиях безопасности следует, что германское правительство намеревается использовать все законные пути для передачи доходов от российских активов Киеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии