Килмарнок – Абердин – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Шотландии, 26 декабря 2024

В четверг, 26 декабря, сыграют Килмарнок и Абердин в рамках Чемпионата Шотландии по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.