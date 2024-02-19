Школьники начнут изучать семейную историю на «Разговорах о важном»

Школьники в 2024-2025 учебном году начнут изучать семейную историю на занятиях «Разговоры о важном». Такое предложение в Министерство просвещения направляла зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.
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