Школьники начнут изучать семейную историю на «Разговорах о важном»

Школьники в 2024-2025 учебном году начнут изучать семейную историю на занятиях «Разговоры о важном». Такое предложение в Министерство просвещения направляла зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.