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Рязанские новости

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11 марта отмечают День работников органов наркоконтроля РФ

11 марта отмечают День работников органов наркоконтроля РФ

День работников органов наркоконтроля РФ отмечается 11 марта. Этот профессиональный праздник был установлен в 2008 году и посвящён сотрудникам, которые ежедневно ведут борьбу с незаконным оборотом наркотиков, защищая здоровье и безопасность граждан.

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