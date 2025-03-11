11 марта отмечают День работников органов наркоконтроля РФ

День работников органов наркоконтроля РФ отмечается 11 марта. Этот профессиональный праздник был установлен в 2008 году и посвящён сотрудникам, которые ежедневно ведут борьбу с незаконным оборотом наркотиков, защищая здоровье и безопасность граждан.