Nature: природные антитела спасают мозг от депрессии и ПТСР

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Системы здравоохранения ветеранов США выяснили, что природные антитела anti-NMDAR1 снижают риск развития депрессии и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) после черепно-мозговой травмы (ЧМТ).