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Nature: природные антитела спасают мозг от депрессии и ПТСР

Nature: природные антитела спасают мозг от депрессии и ПТСР

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Системы здравоохранения ветеранов США выяснили, что природные антитела anti-NMDAR1 снижают риск развития депрессии и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) после черепно-мозговой травмы (ЧМТ).

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