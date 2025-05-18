В Госдуму внесен законопроект о запрете продавать табачную и никотинсодержащую продукцию на остановках общественного транспорта

В Госдуму внесен законопроект о запрете продавать табачную и никотинсодержащую продукцию на остановках общественного транспортаЗапрет продажи табака предлагается распространить на остановочные пункты всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения.
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