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Тульские новости

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Лось повредил две машины в Туле

Лось повредил две машины в Туле

Животное повредило две машины, спасаясь от движущегося автомобиля.Лось продолжает изучать Тулу. На этот раз сохатый был замечен в районе Павшинского моста, где, скрываясь от опасности в виде машины, повредил два припаркованных автомобиля.

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